Vše začalo podle policejního mluvčího Milana Bajcury tím, že kolem pumpy jely za sebou dva kamiony se jeden z nich se vpravo vyhýbal sanitě jedoucí od Českých Budějovic na Jindřichův Hradec.

"Řidič jednoho z kamionů se lekl a kamiony se srazily. Oba po nárazu vjely do prostoru čerpací stanice, kde narazily do dalšího zde tankujícího kamionu. Při nehodě byly dvě zraněné osoby, které byly letecky přepravené do nemocnice. Naštěstí nedošlo k žádnému výbuchu," uvedl Milan Bajcura.