Rozbor krve v nemocnici ukázal, že žena před jízdou požila alkohol.

Nehoda. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lenka Novotná

Policisté z Českého Krumlova se zabývají případem cizinky (34 let) žijící na Českobudějovicku. "Dne 11. února řídila osobní vozidlo značky Mercedes Benz po silnici I/3 ve směru od Dolního Dvořiště na Kaplici. V obci Skoronice měla z neznámých příčin vyjet vpravo mimo komunikaci, kde měla sjet z prudkého svahu a narazit přední částí do vzrostlého stromu. Při nehodě utrpěla zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice," popsala policejní mluvčí Lenka Pokorná.