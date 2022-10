Osudný den policista krátce před jedenáctou hodinou večer jel po silnici směrem od Písku na České Budějovice, když ho začalo vysokou rychlostí předjíždět jiné auto, které se mu rychle vzdálilo. "Policista si všiml, že se jedná o vůz značky Škoda Karoq, a hlavou mu prolétlo, že ten řidič zbytečně riskuje… David Pavelka pokračoval v cestě až do Češnovic, kam dorazil právě včas. Řidič, který tak nebezpečně předjížděl, totiž nezvládl řízení, vyjel mimo komunikaci a narazil do místní kaple a informační tabule, která spadla přímo na auto," vysvětluje policejní mluvčí.

Policista David Pavelka, který jel kolem, řidiče včas vyprostil a zachránil mu život. Získal ocenění jihočeského policejního řidiče.Zdroj: Policie ČR

Policista Pavelka ihned zastavil a okamžitě začal jednat. "Protože řidič, který místem projížděl těsně před ním kolem nehody pouze projel, běžel policista k havarovanému automobilu úplně sám. S vypětím všech sil zvedl těžkou tabuli, která zaklínila dveře na straně řidiče tak, že nebylo možné se dostat do auta ani z auta ven. Zraněného řidiče se snažil co nejrychleji vyprostit ven. Bylo to velmi náročné, protože mladý řidič byl ve vozidle zaklíněný a byl zraněný. Po chvíli se mu to naštěstí podařilo, protože jen co ho odtáhl do bezpečné vzdálenosti, začal havarovaný vůz hořet. Poté policista Pavelka poskytl řidiči první pomoc," popsala dramatické okamžiky včasné záchrany policejní mluvčí. Doplnila, že v té chvíli už na místo přiběhli i další obyvatelé obce a přijeli záchranáři, kteří si zraněného muže převzali a odvezli do nemocnice. Na místě zasahovaly i ostatní složky záchranného systému.

Policista podle Štěpánky Schwarzové muži jednoznačně svým duchapřítomným jednáním zachránil život. "O svém skutku však skromně pomlčel, a až jeho kolegové při vyšetřování nehody následně prozradili ostatním, že prvním na místě dopravní nehody byl právě npor. Pavelka a že to byl on, kdo vytáhl zraněného muže z vozidla," naznačila mluvčí.

Sám David Pavelka k tomu řekl jediné: "Byla to samozřejmost, nepřemýšlel jsem nad tím, že by se mi mohlo třeba něco stát. Ten řidič potřeboval pomoc a tak jsem do toho šel."

Poděkování a uznání policistovi vyjádřil i ředitel jihočeské policie, když ho v pondělí slavnostně ocenil kázeňskou odměnou před nově nastupujícími policisty při složení služebního slibu.