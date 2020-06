Po šoférovi, který podivně křižoval po Objížďkové ulici v Českém Krumlově, pátrají dopravní policisté. K objasnění případu hledají svědky.

Šofér ve vínovém autě zřejmě poškodil dopravní značky na Objížďkové. | Foto: Policie ČR

Hledaný šofér totiž poškodil dopravní značky. Stalo se to 2. června v 8.15 hodin. Řidič v osobním autě značky Hyundai I30 vínové barvy na Objížďkové havaroval. Auto jelo ve směru od sídliště Plešivec ke světelné křižovatce. Dosud z nezjištěných příčin měl šofér zřejmě vjet vlevo na vyvýšený ostrůvek, kde údajně narazil do dopravní značky „přikázaný směr jízdy vpravo“. Pak pokračoval přes přechod pro chodce na druhý vyvýšený ostrůvek, kde měl narazit do další dopravní značky „přikázaný směr jízdy vpravo“. Poté pokračoval v jízdě směrem ke světelné křižovatce, aniž by zastavil a dopravní nehodou se nějak zabýval.