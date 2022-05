"Mladý muž zůstal v bezvědomí zaklíněný ve vozidle a hrozilo u něj selhání vitálních funkcí. Zdravotníci mu proto ještě před vyproštěním poskytli intenzivní neodkladnou péči. Po vyproštění byl pacient uložen do vakuové matrace, uveden do umělého spánku a letecky transportován na anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Druhý zraněný muž utrpěl méně závažné poranění v oblasti hrudníku. Po provedené nezbytné přednemocniční neodkladné péče ho záchranáři převezli do českokrumlovské nemocnice," uvedla mluvčí záchranářů Zuzana Fajtlová.

Doplnila, že poděkování zdravotníků patří dvěma mužům, kteří poskytli perfektně první pomoc zaklíněnému muži ještě před příjezdem záchranné služby.