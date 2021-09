Silnice je podle policistů zcela uzavřená a omezení provozu v místě nehody by mělo trvat do středečních hodin večer. "Policisté odklání dopravu po objízdných trasách," informovala mluvčí policistů Kamila Čuřínová Ingrišová.

"Při příjezdu na místo záchranáři nalezli v osobním vozidle zaklíněného muže a ženu. Oba bohužel utrpěli zranění neslučitelná se životem a zasahující lékař tak mohl pouze konstatovat jejich smrt. Vrtulník byl z akce ještě před přistáním odvolán. Zdravotníci na místě vyšetřili i řidiče nákladního vozidla, vyvázl bez vážnějších zranění. S ohledem na mechanismus dopravní nehody ho přesto transportovali k dalšímu vyšetření do písecké nemocnice," uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petra Kafková.

Tragickým se stal střet osobního vozu značky Suzuki a nákladního vozu. Podle informací policistů je pravděpodobné, že osobní auto vjelo ze zatím nezjištěných příčin do protisměru, kde se srazilo s nákladním vozem.

