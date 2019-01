Dolní Třebonín - Tragédie se odehrála v sobotu po 16. hodině. V opelu zemřel mladý muž.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Nehoda se stala na silnici z Českých Budějovice do Českého Krumlova na rovném úseku mezi křižovatkou u Krnína a takzvaným „estékáčkem“ pod Věncovou horou.

Řidič osobního vozu značky Opel vjel do protisměru, kde se čelně srazil s protijedoucím autem Honda, v němž jeli také dva mladí lidé. Kromě toho do auta narazila ještě řidička Toyoty, která jela za hondou. Ta po nárazu zůstala stát na silnici, ale honda sjela mimo silnici.



Šofér opelu utrpěl natolik vážná zranění, že jim během převozu do nemocnice podlehl. Mladý muž z Českých Budějovic a mladá žena z Prahy, kteří jeli v hondě, rovněž utrpěli zranění a vůz záchranné služby je odvezl do nemocnice.



„Proč vjel mladý muž do protisměru, zatím není známo,“ sdělila mluvčí českokrumlovské policie Michaela Pavlíčková. „Celková škoda na vozidlech byla předběžně odhadnuta na více než 200 000 korun.“