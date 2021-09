Na Jindřichohradecku to není první nešťastný případ, kdy proud zabil zvířata na pastvině. V roce 2018 na Českorudolecku při silném nárazovém větru spadly dráty elektrického vedení na zem a proud usmrtil tři březí krávy bizona amerického.

Událost vyvolala diskuzi o tom, zda by mohl v takovém případě proud zabít i člověka. V každém přídě lidé ze Dvorů nad Lužnicí mají obavy, že se mohlo něco stát. Pochopitelně litují i mrtvé koně.

Ve středu ráno vyjížděli profesionální a suchdolští dobrovolní hasiči k technickému zásahu do Dvorů nad Lužnicí. U sloupu elektrického vedení se podle mluvčí hasičů Venduly Matějů ulomil izolátor a sloup probíjel. Bohužel, probíjející proud zabil čtyři koně.

