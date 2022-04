Průběh nehody a její následky popsala Štěpánka Schwarzová, mluvčí policistů: "Řidič (59 let) z Českobudějovicka řídil auto značky Škoda ve směru od obce Závraty. Při projíždění levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem a profilu silnice a vyjel mimo silnici, kde narazil do stromu. Při nehodě utrpěl zranění a musel být převezen k ošetření do nemocnice."