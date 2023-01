Jak informovala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová, v úterý 17. ledna okolo 19. hodiny jel cyklista po hlavní silnici ve směru od Českých Budějovic. "Po ulici Budějovická jel řidič ve vozidle značky Škoda, který při odbočování do leva na křižovatce do ulice Urbinská nedal cyklistovi přednost. Došlo ke střetu, po kterém cyklista upadl. Řidič auta však nezastavil a pokračoval dál, aniž by zjistil zdravotní stav poškozeného. Ten, přesto, že byl zraněný, si stačil zapamatovat registrační značku ujíždějícího vozidla. A tak se do akce zapojili krumlovští policisté, kteří si pro pachatele dojeli až domů," popsala mluvčí.