Rožmitál na Šumavě – Z toho, že jim vyhořel domek, se vzpamatovává rodina, která ho obývala.

Domek vyhořel v úterý ráno v Rožmitálu na Šumavě. Rodině nabízí a nabídne pomoc obec a nejspíše ani obyvatelé Rožmitálu nezůstanou k neštěstí postižené rodiny lhostejní.



„Pořád se z toho nemohu vzpamatovat,“ konstatovala v úterý odpoledne starostka obce Alena Ševčíková. „Úterek a noc obyvatelé domu stráví u svých příbuzných v sousedství, ale pracujeme na tom, abychom jim poskytli náhradní ubytování. Ve středu se poradíme, jak rodině pomůžeme dále.“



V domku začalo hořet ráno, místní dobrovolní hasiči, kapličtí profesionální hasiči a jednotky z Kaplice – Hubenova tam jeli v 7.38 hodin. Dům byl naplno zasažený požárem. Mladík, který v domku spal, se naštěstí probudil a zavčasu z domku uprchl. Když hasiči na místě zjistili, jak situace vypadá, vyhlásili 2. stupeň požárního poplachu, takže se na místo sjely další hasičské jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů. Nový nízkopodlažní rodinný dům hořel prakticky celý.



„Vzhledem k tomu, že se jednalo o malý domek, vnitřek kompletně shořel, ohnisko požáru bylo uvnitř domku,“ informoval z místa ředitel Hasičského záchranného sboru v Českém Krumlově Pavel Rožboud. „Dům i okolí byly plné kouře, proto zpočátku nešlo hasit dům zevnitř.“



Operační středisko proto doporučilo starostce, aby občané neotevírali okna. „Příčinu požáru zjišťujeme,“ doplnil Pavel Rožboud. „Museli jsme navíc rozebrat plechovou střechu, abychom mohli dohasit ohniska pod ní,“ dodal. Hasiči z domu rovněž vynesli desetikilovou propanbutanovou láhev.



„Šla jsem do obchodu nakoupit, když vtom začala houkat siréna,“ vyprávěla obyvatelka Rožmitálu Veronika Faflová. „K požáru se šel podívat jenom můj muž. Protože se jednalo o kamarádku, obávala jsem se, že bych to neunesla. Vím, že byla přes noc v práci, bydlela v tom domku s nejmladším dospělým synem. Naštěstí se včas probudil. Je to neštěstí.“