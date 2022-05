Šofér projížděl levotočivou zatáčku do svahu pravděpodobně nepřiměřenou rychlostí, a to se mu vymstilo. „Vjel na zvýšený chodník, dostal smyk, levým bokem narazil do vzrostlého stromu,“ líčil mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. „Od něho se odrazil a skončil otočený na střeše.“

Šofér utrpěl lehké zranění a policie zjistila, že před jízdou požil alkohol. Nevypil ho moc, v dechu ho měl do půl promile. Raději ale ani nedomýšlet, co by se stalo, kdyby vůz nezastavily stromy. Patrně by vjel mezi lidi u májky. „Tato mimořádná událost se stala před našimi zraky,“ líčili velešínští hasiči, kteří organizovali pálení čarodějnic a dohlíželi na bezpečnost akce.

„Viděli jsme, jak osobní automobil opustil silnici na velešínském Sídlišti a skončil na střeše, zastaven o vzrostlou vrbu. V tu chvíli jsme společně s mnoha občany Velešína slavili stavění máje a chystali se na lampionový průvod a upálení čarodějnice.“

„Šofér měl přitom navíc udělený zákaz řízení všech motorových vozidel do konce října,“ doplnil Milan Bajcura.