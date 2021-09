"Průzkum potvrdil původní ohlášení, a to že na železničním přejezdu došlo ke srážce vlaku s osobním autem. Následky srážky nepřežil řidič osobního auta, lékař záchranné služby u něj konstatoval smrt. Ve vlaku cestovaly tři osoby. Nikdo z nich nebyl zraněn, byla pro ně zajištěna náhradní doprava," uvedla

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.