Horská Kvilda - Padesátiletý běžkař zkolaboval u Kvildy. Domů už se nevrátil.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv

Přibližně padesátiletého muže na běžkách se v sobotu kolem poledne snažili oživit záchranáři horské služby i přivolaný lékař nedaleko Horské Kvildy.

"Hlášení o nálezu muže v bezvědomí dostal dispečink Horské služby Šumava ve tři čtvrtě na jedenáct," sdělil mluvčí horské služby Radek Zeman.

.„Problém byl v tom, že nám turisté, kteří muže našli, udali špatnou polohu. Ve skutečnosti byli o deset kilometrů dál, než nám sdělili, takže jsme hledáním ztratili přibližně dvacet minut. Ti turisté se mezitím snažili pána bezvýsledně oživit," přiblížil okolnosti záchranné akce Ondřej Zeman, zasahující člen Horské služby Šumava. Dodal, že jakmile členové HS dorazili na místo, začali s resuscitací sami a zároveň povolali vrtulník Letecké záchranné služby z Českých Budějovic.

K muži v bezvědomí také vyrazily posádky sanitních vozů Rychlé lékařské pomoci z Vimperku a Sušice.

"Než dorazila přivolaná pomoc, použili záchranáři defibrilátor, a po příletu LZS se pak dál lékař přibližně dvacet minut snažil muže resuscitovat." líčil mluvčí. "Poté však byl nucen konstatovat smrt."

Vzhledem k tomu, že turista zkolaboval zřejmě zcela beze svědků, šetří okolnosti úmrtí Policie ČR. Teprve poté zemřelého členové HS mohou transportovat na místo, kde si jej převezmou pracovníci pohřební služby

Návštěvníky hor znovu důrazně varuje Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava: „V žádném případě by se nikdo neměl vydávat na túry osamocen. Rozhodně by měli turisté dbát svého zdravotního stavu a neměli by hazardovat tím, že přecení své síly!"