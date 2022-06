Řetězová nehoda se stala v pondělí po 7. hodině ráno. Podle předběžných informací policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové zřejmě autobus, který směřoval od Budějovic na Písek, nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do osobního auta, které v tu chvíli zastavilo před ním. To pak narazilo do dalšího osobáku před sebou, který právě odbočoval z hlavní silnice.