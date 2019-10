"Řidič, který jel od Třebonína, patrně nedal přednost řidičce, která jela od Českého Krumlova a došlo ke střetu," přiblížila podrobnosti českokrumlovská policejní mluvčí Lenka Pokorná. "Na místě byli tři zranění, všichni mladí lidé, silnice byla zprůjezdněná až kolem šesté hodiny."

Škoda na obou vozidlech byla předběžně vyčíslena na asi 150 tisíc korun. "Předběžná příčina nehody je nedání přednosti v jízdě, okolnosti a míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření policie."

K další nehodě došlo ve čtvrtek ráno krátce před osmou hodinou ranní na silnici II/166 u Kájova, a to v důsledku střetu osobního auta se zvěří, která zůstala ležet na vozovce. Tato nehoda se obešla bez zranění osob.

Kolony se po osmé hodině ranní tvořily i v Českém Krumlově, kde provoz na hlavním průtahu brzdila nepojízdná audi, která zůstala stát v křižovatce u Porákova mlýna. Provoz tam proto na místě musela řídit policie.

"Jel jsem do práce a na křižovatce to přestalo jet, vůbec netuším, co se stalo, auto nic nehlásilo," řekl majitel audi. "Je to automat, takže jsme to ani nemohli odtlačit. Hned jsem to řešil s městskou policií, která sem během pár minut dorazila. Čekal jsem necelou hodinu, než přijede odtahovka, aby mě naložila."

Odtahová služba auto naložila před desátou hodinou dopolední a odvezla do servisu.