Zároveň s vyproštěním, asistencí při ošetření a transportu zraněných do sanitek a vrtulníku hasiči zajistili místo nehody, zabezpečili havarované vozy proti vzniku požáru a úniku provozních kapalin.

K nehodě vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Z jednotek požární ochrany to byli profesionální hasiči ze stanice Kaplice. Nehoda byla podle informací hasičského záchranného sboru ohlášena s nutností vyproštění zraněných osob, což se po průzkumu na místě potvrdilo. Hasiči vyprošťovali dvě zaklíněné zraněné osoby. Celkem se při střetu zranili tři lidé. U nehody přistál také vrtulník letecké záchranné služby.

