Jak již Deník informoval, silnice pak byla kvůli odstraňování následků nehody celý den uzavřená.

K zásahu podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů vyjela jako první profesionální jednotka ze stanice Trhové Sviny, která původní ohlášení po průzkumu upřesnila, a to tak, že z kamiónu se uvolnil náklad dřeva a vysypal se na stodolu. "Zničil jednu stěnu a narušil tak statiku celého objektu. Uvnitř stodoly byla zaparkovaná dvě auta. Velitel zásahu si okamžitě vyžádal posilové jednotky, a to především pro zajištění a stabilizaci budovy," upřesnila Vendula Matějů.

Do Řevňovic byli vysláni profesionální hasiči ze stanic České Budějovice a Strakonice s technickým kontejnerem a kontejnerem určeným pro stabilizaci objektů a automobilová plošina. Následně byly svolány jednotky SDH obcí Svatý Jan nad Malší, Borovany a Ledenice. Na místo byl také povolán statik pro posouzení stavu a bezpečnosti budovy.

"Bylo nutné přeskládat vysypaný náklad. To, co zůstalo v kamiónu, hasiči vyložili u stodoly. Náklad byl později přeložen do náhradního vozidla, které si zajistil majitel," pokračovala mluvčí hasičů.

Narušená statika

Dalším zásadním úkolem zasahujících jednotek byla stabilizace stodoly. Ve spolupráci se statikem padlo rozhodnutí o stržení části stodoly. Zároveň byla povolána specializovaná firma k vyproštění a odtahu havarovaného kamiónu.

Okolo poledne hasiči začali z automobilové plošiny odstraňovat střešní krytinu a poté i části krovu. Členové dobrovolných jednotek postupně odklízeli sutiny a další materiál. Před 16. hodinou byl kamión odtažen a převážený materiál odvezen. Po 17. hodině velitel zásahu podal zprávu, že stodola je částečně zajištěna a je stabilizována. Odklízecí práce ale ještě pokračovaly. Okolo 20. hodiny se podle Venduly Matějů podařilo střechu podepřít a objekt kompletně zajistit, což potvrdil statik.

Teprve před 22. hodinou policisté obnovili provoz na komunikaci.