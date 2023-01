Policisté podle jejich mluvčího Milana Bajcury po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o střet osobního auta s chodkyní, která utrpěla těžké zranění. O sraženou ženu se postarali zdravotníci a následně ji převezli do blízké nemocnice.

„Dopravní policisté prokázali, že řidička (69 let) osobního auta Škoda Octavia jela po silnici I/3 ve směru od Litvínovic na České Budějovice. U přechodu pro chodce zřejmě přehlédla přecházející ženu (roč. 1946), nedala jí přednost v chůzi a seniorku srazila. Provedeným testem na návykové látky vyloučili, že by řidička před či během jízdy požila alkohol či jiné látky, ani že by na průběh nehody měl vliv technický stav jejího vozidla,“ popsal policejní mluvčí.

Případ si dále převzali českobudějovičtí kriminalisté, aby zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.