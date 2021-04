Ti na hladinu v místě, kde byla voda zakalená, instalovali tzv. sorpčního hada a odebrali vzorky k rozboru. O události informovali odbor životního prostředí. Po stopách rudého přítoku se vydala i policie.

Jestli byla červená látka na hladině rybníka látka nebezpečná, se teprve ukáže. Další už řeší vedení obce a pracovníci životního prostředí.

„Voda v nádrži se celá zalila červeným zbarvením,“ popsal, co ráno na hladině spatřili, starosta Přísečné Jaroslav Beran. „Upozornil na to všímavý občan. Červené zbarvení přitéká potokem z krumlovské průmyslové zóny a teče to až do Vltavy.“

Červeně zbarvený přítok pátrače dovedl k rouře, která vede od teplárny společnosti Carthamus a firmy Schwan Stabilo. Do odpoledních hodin se voda zčásti vyčistila, zabarvení již ztratilo na své intenzitě. „To se ale nestalo poprvé,“ podotkl místní kolemjdoucí.