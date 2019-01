Kvilda - Jezdec na plastových bobech dnes před obědem vyjel ze sjezdové trati u Kvildy do potoka, vzhledem k vážnému zranění pro něj letěl vrtulník.

Výzva přišla ve tři čtvrtě na dvanáct s tím, že bobista si zřejmě způsobil poranění páteře. „Místo nehody je naštěstí vzdálené od naší stanice jen asi 300 metrů, takže jsme byli u zraněného v podstatě okamžitě. Jakmile jsme jej prohlédli, ihned jsme situaci a jeho zdravotní stav konzultovali s dispečinkem linky 155,“ uvedl Václav Kouba, zasahující člen Horské služby Šumava. Dodal, že dispečink zároveň k nehodě poslal sanitní vůz rychlé zdravotnické pomoci z Modravy.

Po další konzultaci pracovníci linky 155 došli k závěru, že pro zraněného pošlou vrtulník Letecké záchranné služby. „Postupně jsem komunikoval jak s dispečinkem ZZS Jihočeského, tak Plzeňského kraje. Nakonec k nám zamířil vrtulník LZS Armády ČR z Plzně-Líní. Jeho operátor si ode mne vyžádal přesné souřadnice místa, takže jsem je odeslal přes aplikaci Záchranka,“ popsal záchranu zraněného muže Václav Kouba.

Členové HS zatím zraněného zafixovali do vakuové matrace a po příjezdu sanitky jej šetrně přemístili do vozu. „Pak přiletěl vrtulník a pilot ho vzhledem k poslaným souřadnicím posadil hned vedle našeho skútru. Posádka si pak muže převzala a transportovala ho k dalšímu ošetření do Fakultní nemocnice v Plzni,“ doplnil Václav Kouba.

„Musím jednoznačně říci, že spojení aplikace Záchranka přímo s Horskou službou přináší při záchraně zdraví a životů osob v nouzi jen pozitiva. Ostatně, dnešní akce je ukázka dalšího způsobu, jakým aplikaci můžeme využít – data z telefonu záchranáře jdou rovnou na dispečink ZZS,“ prohlásil k dnešnímu zásahu Michal Janďura náčelník Horské služby Šumava. Nezapomněl ovšem varovat sáňkaře a bobisty před riskantní jízdou.

Radek Zeman, tiskový mluvčí Horské služby ČR