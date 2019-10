Jindřichohradecká policejní mluvčí Hana Millerová vysvětlila, že policejní komisař z oddělení obecné kriminality ve středu 23. října vyhotovil usnesení o zahájení trestního stíhání podezřelého muže z Ostravska, který dne 11. května kolem poledne řídil Škodu Fabia Combi ve směru od Jindřichova Hradce na Pelhřimov.

Nehoda se stala přibližně jeden a půl kilometru před křižovatkou se silnicí číslo 0346. Podezřelý řidič se podle policistů pravděpodobně plně nevěnoval řízení vozidla a při projíždění přehledné táhlé levotočivé zatáčky podle znaleckého posudku usnul, a to v rychlosti mezi 105 a 113 kilometry v hodině.

"Vyjel vpravo mimo komunikaci, kde na svahu s vozidlem narazil do stromu a poté do dalšího. Následně se několikrát převrátil přes střechu a po nárazu vozidla do kovových svodidel se o ně s vozidlem na střeše zastavil. V důsledku dopravní nehody došlo k vypadnutí nepřipoutaného spolujezdce mimo vozidlo, čímž utrpěl vážná zranění, kterým na místě dopravní nehody podlehl," konstatovala Hana Millerová s tím, že podezřelý muž bude jako obviněný po obdržení usnesení trestně stíhaný pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.