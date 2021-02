K polovině z nehod podle mluvčí jihočeské záchranky Zuzany Fajtlové došlo na Českokrumlovsku, ke dvěma Strakonicku a jedné na Třeboňsku.

"Většina účastníků nehod vyvázla bez zranění nebo pouze s lehkými poraněními. K nejvážnější nehodě došlo po 5.hodině ranní ve Stříteži na Českokrumlovsku, kde u těžce zraněné osoby zasahovaly dvě posádky záchranářů. Po poskytnutí neodkladné přednemocniční péče a stabilizaci životních funkcí byl pacient směřován do nemocnice v Českých Budějovicích," uvedla mluvčí.

Nehoda byla nahlášena podle policejní mluvčí Lenky Krausové v 5.08 hodin. "Řidič fordu jel od Českých Budějovic směrem na Kaplici a plynule přejel do protisměru, kde auto narazilo do stromu. Byl vyproštěn a převezen do nemocnice. Škoda je 780 tisíc korun," popsala Lenka Krausová s tím, že příčina nehody je v šetření.

K poslední nedělní nehodě vyjížděli jihočeští záchranáři po 15. hod na Třeboňsku, kde došlo ke střetu osobního vozidla s vlakem. Tato nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

Podle mluvčího České drážní inspekce Martina Drápala se na železničním přejezdu se signalizačním zařízením bez závor ve Dvorech nad Lužnicí střetlo osobní auto s osobním vlakem jedoucím z Veselí nad Lužnicí na České Velenice. "Nehoda je bez zranění. Celková hmotná škoda činí 175 tisíc korun. Z toho po padesáti tisících jsou škody na autě a vlaku a zbytek částky je na poškozeném výstražném zabezpečovacím zařízení," sdělil Martin Drápal.

Podle policejní mluvčí ve 14.50 hodin jela řidička BMW od Dvorů nad Lužnicí na Trpnouze. "Pravděpodobně nerespektovala světelnou signalizaci a vjela na přejezd, když od Suchdola přijížděl osobní vlak. Strojvedoucí houkal, použil rychlobrzdu, ale vlak narazil do pravé strany vozidla a odhodil ho. Auto pak narazilo do zabezpečovacího zařízení," uvedla Lenka Krausová.

Policisté na jihu Čech v neděli šetřili celkem 13 nehod. Dva lidé utrpěli těžké zranění a sedm osob lehké.