Šporcl o Paganinim: Byl to Michael Jackson své doby

Nekonvenční houslový virtuos Pavel Šporcl (48) vyrazil na podzimní turné s novým albem a koncertním projektem Paganiniana. Jak už název napovídá, jde o poctu geniálnímu italskému houslistovi a skladateli Niccolòvi Paganinimu, od jehož narození za rok uplyne 240 let. „Vydat se na tuto cestu byl fantastický zážitek,“ říká Šporcl o době, kterou věnoval nastudování kompozic tak či onak spojených s janovským rodákem.

Země pro děti

Volby jsou tu a vzejde z nich také nová vláda. Jedním z hlavních úkolů, který před ní bude stát, je sestavení nové vize pro ekologičtější Česko. To po nás nechce pouze „Brusel“, ale také naše děti, jimž bychom planetu měli předat přinejmenším ve stejné kondici, v níž jsme ji převzali od svých rodičů. Představujeme hlavní témata, která bude muset příští vláda řešit v rámci takzvaného Green Dealu. Pokusíme se vám co nejuceleněji nastínit, jakým scénářem by mohlo „zezelenání“ České republiky probíhat.

Loupežnická putyka

Skály na pražském Proseku jsou tajemné a zrádné. Tamní jeskyně patří do sítě podzemního labyrintu, který jeden záhadolog překřtil na středověké metro. Tak propracované asi chodby na okraji české metropole nikdy nebyly, ale přesto se o nich vypráví spousta působivých příběhů. Něco z toho je i pravda – například vyprávění o loupežnické hospodě Amerika, jež stávala u jednoho z vchodů do proseckého podsvětí.