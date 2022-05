V nedaleké osadě Durrington Walls, neolitickém sídlišti, kde archeologové předpokládají, že stavitelé Stonehenge kdysi žili, našli vědci vajíčka střevních parazitů, která se skrývala v pěti zkamenělých výkalech. Zachovalé koprolity jsou staré více než 4,5 tisíce let. Jeden z nich byl lidský, čtyři psí. Nález ukázal, že čtyři z pěti těchto výkalů obsahovaly oválná vajíčka kapilárních červů, nám všem známé tasemnice.

O tasemnicích je známo, že infikují dobytek a jiná pasoucí se zvířata. Skutečnost, že byla vajíčka nalezena právě v lidských výkalech, nabídla archeologům vodítko, aby zjistili, co mohli kdysi neolitičtí lidé při stavbě Stonehenge jíst.

V dobách kdy durringtonská komunita sestavovala obří, kamenný, starověký časoměrný systém, který se zachoval do dnešních dní, konzumovali lidé podle vědců nejčastěji syrová nebo nedostatečně tepelně upravená kravská střeva, plíce nebo játra. Pokud tedy byla kráva před zimní porážkou nakažena tasemnicí, mohl se tento hlíst velmi snadno usídlit v lidském střevě.

„Nález vajíček kapilárních červů v lidských i psích koprolitech naznačuje, že lidé jedli vnitřní orgány nakažených zvířat a zbytky krmili i své psy,“ řekla pro server Science Alert paleopatoložka Evilena Anastasiouová, která výzkum prováděla během svého působení na Univerzitě Cambridge. Její zjištění podporují i předchozí archeologické výzkumy v Durringtonu, které naznačily, že byla hospodářská zvířata běžně porážena právě v zimním období.

Believe it or not poop is a very useful form of evidence, and a recent analysis of feces found near Stonehenge has revealed something new that tells us more about the people who built this amazing monument nearly 5,000 years ago! https://t.co/7wXyQeFY2B pic.twitter.com/CaLgEOnvz0