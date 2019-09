KDY: Celoročně od 10 do 18 h

KDE: Krumlovské kláštery

ZA KOLIK: 380 Kč/rodina

Kláštery byly centrem kultury a vzdělanosti, kde se nejen pěstovaly dovednosti spojené s hospodářskou a zemědělskou činností (kláštery se do značné části musely umět zásobit samy), ale rovněž se týkaly znalostí přírody, jejímu pozorování a pochopení.

Odtud vedla praktická aplikací nabytých znalostí: např. léčitelství pomocí znalostí léčivých bylin, základy hygieny, technické vynálezy, alchymie (prapočátky chemie) a astrologie (prapočátky astronomie). V oblasti kultury a umění to byly především kláštery, kde se od středověku rozvíjela gramotnost a odtud plynoucí produkce knih a rozmanitých textů – klášterní skriptoria často sloužila panovníkům jako kanceláře a v klášterních iluminátorských dílnách vznikaly překrásné rukopisy.

Expozice přitom klade důraz především na hravost, interaktivitu a názornost. Návštěvník si tak může například vyzkoušet práci středověkého písaře či iluminátora, vytisknout své jméno pomocí středověkých štočků, namalovat ornament pomocí šablony, podívat se, jak se skladovaly potraviny, vyrobit vlastní mýdlo nebo namíchat elixír v alchymistické laboratoři.

Půdní expozice nabízí návštěvníkům v unikátním prostředí souboru gotických, renesančních a barokních krovů expozice věnované stavebním řemeslům. Lákadlem je však mysteriózní zpodobnění Tance smrti – Danse macabre. Na půdě je zároveň umístěn i jeden z největších skvostů expozice, a to veliký model historického centra města Český Krumlov.

Součástí této expozice je také Expozice pivovarnictví, která návštěvníka seznámí se středověkým způsobem výroby piva a historií s tímto tématem spjatou.

Od raného středověku se pivo vyrábělo jen v malém a podomácku. První skutečné pivovary vznikaly až později v klášterech. Chmel se pěstoval na klášterních zahradách a pak také na malých klášterních chmelnicích.