Dětský den v Besednici se koná v sobotu od 14 do 19 hodin na hřišti u ZŠ. Odpoledne bude plné zábavy, v 15 hodin předvedou ukázky své činnosti hasiči. Děti si užijí malování a tvoření v minidílničce, velký a malý skákací hrad, NERF arénu, balónkové tvoření, dopravní hřiště a prohlédnou si hasičskou techniku. Sladké odměny chybět nebudou.

Na Vítání léta v Loučovicích zve obec v sobotu od 13 hodin do parku u vily. Budou trh s místní tvorbou, loutkové divadlo, kouzelník a hudba po celé odpoledne.

Festival dětských talentů v Rožmberku vypukne v sobotu od 13 hodin. Nadané děti z Rožmberka nad Vltavou a okolí vystoupí na 1. ročníku Festivalu dětských talentů na zdejším středověkém náměstí. Podnikatelé ve spolupráci s městem, základní i uměleckou školou a Turistickým spolkem Lipenska připravili program, během kterého vystoupí místní zpěváci, muzikanti i tanečníci ve věku 4 až 18 let. A od 18 do 24 h hraje Gin F#.

Program Festivalu talentů:

13.00 – 14.00: klávesová třída Petry Bieblové – Magdalena a Adina Kozlová

14.00 – 15.00: hudební skupiny pod vedením Petry Bieblové a Bronislava Miky – NeverLate, VENERiS, DeadRoots, Mind Turbiditi!

15.00 – 15.15: vystoupení flétnistů ZUŠ Č. Krumlov

15.15 – 17.00: Krumzušband ZUŠ Český Krumlov a tanečnískupina paní Begovičové

17.00 – 18.00: Divadlo – Kulturně okrašlovací spolek Čkyně – pohádky O Karkulce a 12 měsíčkách

18.00 – 24.00: Gin F#.

Divadlo na přívozu. Pohádkové představení O Karkulce a O 12 měsíčkách zahrají ochotníci ve Frymburku na přívozu. Představení, veselé pohádky v podání herců z Kulturního a okrašlovacího spolku Čkyně, začne dnes ve 12, 13 a 14 hodin, kdy přívoz vyjíždí. Děti musí mít doprovod. Všichni z Frymburka budou mít vstup zdarma, diváci odjinud zaplatí stejnou částku jako za standardní jízdenku.

Běhy v Dolním Dvořišti. 2. ročník. Konají se u pergoly za řekou od 8 hodin. Registrace v 8 hodin. V 9.00 startují dětské závody, v 10.00 závod na 5 km, v 10.30 na 13 km. Startovné: děti zdarma, 5 km 80 Kč, 13 km 150 Kč. Občerstvení zajištěno.

Program na sobotu připravil i klášter Vyšší Brod. Od 10 do 11 h zve malé děti od pěti let na prohlídku příběh O klášteru a mnišství. V 15 h začne přednáška Rožmberská brána kláštera o její historii, rekonstrukci a restaurování fasád. Přednáší Roman Lavička z NPÚ. Pak je ochutnávka džemů, které vyrábějí sami mniši. V 16.45 bude Varhanní zastavení, zazní duchovní hudba v kostele.

Na pohostinném dvoře restaurace U Kuchařův Krasetíně v sobotu zahraje od 18 h Vladimír Merta s klavíristou Ondřejem Fenclem. Kostru repertoáru tvoří Mertovy kultovní písně ze 70. a 80. let. Legendární písničkář nedávno oslavil pětasedmdesátiny a loni mu vyšel obsáhlý Popelnicový román. Vstupné 200 korun.

Slavnostní vernisáž k výstavě v Regionálním muzeu v Č. Krumlově se koná v sobotu v 18 hodin v Seminární zahradě za účasti členů KVH České Budějovice, KVH Čeští lvi České Budějovice, KVH 4th Armored Division U.S. Army a 1. pěšího pluku Mistra Jana Husi v dobových uniformách. Následně pak v Regionálním muzeu proběhne od 19.00 do 23.00 hodin Muzejní noc.

Kino na kolečkách v Besednici bude promítat v sobotu od 21 h na hřišti za školou.

Spanilá jízda Kaplice. Mezinárodní den skateboardingu. V sobotu 19. 6. od 14 hodin se Kaplice promění v „hlavní město skateboardingu.“ V tento den máš možnost projet napříč celým naším městem na uzavřené skateboardové trati. Po dojezdu do cíle následují bláznivé skateboardové soutěže a kulturní program. Sklon tratě je pozvolný a je vhodný i pro méně zkušené jezdce, ale i downhillový nadšenec tu dokáže zajet pěknou kudlu. Bude i sportovní a kulturní program. Startovné a vstup 150 Kč. Děti do 10 let s doprovodem zdarma. Jezdci startují pod výjezdem z čerpací stanice v ulici Omlenická a jízdou z kopce se Lineckou ulicí s překonáním překážek dostanou na náměstí. Z náměstí se spustí přes Farské náměstí na Bělidlo, kde se trasa stočí do svého cíle, kterým je kaplický skatepark v areálu Spartaku. Start sjezdu je naplánován na 14. hodinu. Prosíme účastníky, aby přijeli včas pro předání startovních pásek, v prostoru startu (ul. Omlenická) bude zřízeno zázemí pro zápis a fyzickou registraci od 12 hodin.

Setkání starých windsurfů a zralých windsurfařů v Černé v Pošumaví se koná v sobotu na pláži Windy Point. Bude především společenskou, zábavnou a retro-nostalgickou záležitostí, ale o sportovní nasazení a líté souboje nebude nouze. Od cca 14 hodin začne okruhový závod a po něm soutěž ve „freestyle – trikové jízdě“.