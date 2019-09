KDY: Sobota 21. 9. od 14 h

KDE: Prádelna, Hradební 83

ZA KOLIK: Zdarma

Sousedská slavnost je největší podzimní akcí v Prádelně a bude taková, jakou si ji uděláme – my spolek, i my občané. Tedy i na Vás záleží její náplň. Zatím je v programu: výstava Rozhraní, prohlídka prostor Prádelny, občerstvení, virtuální realita, kurz analogového focení a vyvolávání fotek, bleší trh, autorské čtení, ping pong, projekce a … co dalšího? Co přinesete!

Pokud je ve Vašich silách nějak pomoci, přispět něčím do programu nebo třeba něco upéct či zajistit jiné občerstvení, neváhejte se na obrátit na pořadatele! Stačí napsat na email info@pradelnazije.cz nebo na facebook nebo někoho z nich oslovit na ulici, v parku…

Organizátoři zároveň upozorňují, že vstup do Prádelny je během konání akcí na vlastní nebezpečí. Děkujeme za pochopení.