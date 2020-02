KDY: 24. 2. v 18 hodin

KDE: Kino Vyšší Brod

ZA KOLIK: Zdarma

Erich Pröll je prvním člověkem, který ze Severní Ameriky přivezl do Evropy americké divoké koně – mustangy. Ve své přednášce ukazuje mustangy u kovbojů, jejich dlouhou cestu z Wyomingu do Texasu, transport koní letadlem do Evropy a konečně příjezd na vyšebrodský Těchoraz.

Malé stádo mustangů tvoří i hříbata narozená již v Čechách a tvoří první stanici mustangů v Evropě.