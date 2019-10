KDY: Od 16. 10.

KDE: Bouda, Český Krumlov

ZA KOLIK: 50 Kč

Přijďte se podívat na ukázkové lekce:

16. 10. 2019 od 9,30 do 10,15 Bouda

21. 10. 2019 od 16,00 do 16,45 Krumlík

22. 10. 2019 od 16,00 do 16,45 Krumlík

Přihlašovat se můžete mailem: mame@radostzeznakovani.cz

Napište i v případě, že byste měli zájem o jiný čas pořádání kurzů. Vše je možné domluvit. Rezervace nutná!

Co díky kurzu získáte? Způsob, jak se domluvit se svým děťátkem.

… protože se naučíte 36-72 znaků, které batolata nejčastěji používají

Přestanete být frustrovaní z nedorozumění

… protože budete vědět, co Vaše děťátko potřebuje a co přesně má na mysli

Poznáte stejně naladěné rodiče

… protože na kurzu budou rodiče z Vašeho blízkého okolí, s podobně starými dětmi. Rodiče se vzájemně podporují a sdílí i další "miminkovská" témata.

Své přihlášky/objednávky můžete směrovat na emailovou adresu mame@radostzeznakovani.cz či telefonicky na 606 791 600, popř. prostřednictvím našeho Facebooku jako soukromou zprávu. Do přihlášky prosím uveďte, který kurz chcete navštěvovat (datum prvního kurzu), pokud jich aktuálně probíhá více - viz políčko Aktuálně na úvodní stránce.