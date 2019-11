KDY: Středa 13. listopadu

KDE: Kleť

ZA KOLIK: Zdarma

"Těšíme se na všechny, koho nevyděsí nepřízeň počasí," říkají pořadatelé. "Pořád nevíme, jestli nahoru vyjede jeřáb, ale děláme pro to, co se dá!"

PŘÍBĚH ZVONU SVOBODY

"Původní myšlenka na zhotovení zvonu pochází z okruhu lidí kolem Nadace Charty 77. Ti jej nechali odlít jakožto vzpomínku na prvního prezidenta České republiky Václava Havla. Zvon měl být zavěšen do věže kostela sv. Havla na pražském Starém městě. Výroby se ujala tradiční rodinná zvonařská dílna Grassmayr z rakouského Innsbrucku. Dokončený zvon však nesplňoval v detailech podmínky zadání a byl proto českou stranou odmítnut. Odlit a umístěn do pražského kostela byl tedy zvon nový, přičemž ten původní, současný „Zvon svobody“, zůstal v rakouském muzeu zvonů firmy Grassmayr.

Shodou náhod si vystaveného zvonu s českými insigniemi všiml manžel paní Aleny Mitter, novinářky z Hluboké nad Vltavou, která okamžitě začala vyvíjet snahu o záchranu zvonu. Hrozilo totiž, že zvon bude v případě nezájmu z české strany roztaven. Jedním z oslovených jsem byl i já a rozhodl jsem se, že i vzhledem k blížícímu se 30. výročí Sametové revoluce zvon koupím a naleznu místo pro jeho instalaci. Chtěl jsem samozřejmě zvon zpřístupnit lidem, což by ovšem při umístění v kostele prakticky nebylo možné. Nakonec zvítězila myšlenka zvon, původně jménem Václav, pojmenovat „Zvon svobody“ a umístit jej na vrcholu hory Kleť na tamní veřejně přístupné kamenné rozhledně.

Pro mne je symbolika tohoto zvonu mnohem širší, než „jen“ vzpomínka na osobu Václava Havla. Objekt Zvonu svobody vidím jako připomínku české státnosti a samostatnosti, jako symbol svobodného života v rodné zemi. Vzhledem k tomu, že jsem polovinu svého života prožil v nesvobodných časech pod vládou komunistického režimu, nepřestanu si nikdy vážit těch, kteří se právě o dnešní, mnohem svobodnější život českých občanů zasloužili. Nezapomínejme proto lehkovážně na časy, které se mírou svobod s dneškem nedaly srovnat."

Ladislav Faktor

PARAMETRY ZVONU:

Váha: 780 kg

Výška: 974 mm

Průměr: 105 cm

Odlit roku: 2016

Zhotovitel: Grassmayr Glockengiesserei GmbH, Innsbruck

Materiál: bronz

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ:

Paní Aleně Mitter a panu Helmutu Mitter za objevení zvonu a snahu o jeho záchranu

Zvonařství Grassmayr za skvělý přístup, ochotu a dopravu zvonu do Čech

Ing. arch. Petru Hetešovi za návrh ocelové konstrukce pro zavěšení zvonu

Petru Rottnerovi za realizaci zavěšení zvonu a instalaci vyzváněcího mechanismu

Ing. Luboru Gregorovi za pomoc při posuzování statiky věže