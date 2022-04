V dlouhé polohovce se Simona Marešová (JH) prosadila v předběžných výsledcích na 3. místo časem 5:17,71!

Z dalších výkonů (neoficiálně): 50 motýlek 14. Nezvalová 30,42, 23. Hedvika Podruhová 31,30, 11. Jiří Václavík 26,89, 100 kraul 6. Václavík 54,51 (v rozplavbě 54,34, jedenáctý všech dob), 23. Anna Pilsová 1:03,13, 200 prsa 4. Sofie Nezvalová 2:43,44 - čtvrtá v kraji všech dob, 9. Čeňková 2:51,18, 20. Kozáková 3:00,22, 22. Kristýna Veselá 3:01,49, 100 znak 4. Marešová 1:08,40, 8. Skalka 1:05,28 (v rozplavbě 1:04,84), 800 kraul 9. Tučková 10:07,70.

Byl to tedy šampionát rozhodně pro Jihočechy vydařený! Medaile získali Jan Brůna, Jiří Václavík a Tereza Tučková z PLČB, Simona Marešová a Adéla Preislerová, cenná jsou i čtvrtá místa!

I. kolo KP atletických družstev ve Čt. Dvorech vyhrály suverénně celky SK Čéčova.

Z výsledků (včetně závodníků mimo soutěž) - 100 m: Lukáš Vacek (ČD) 11,64, Štěpán Pokorný (Mil.) 11,70, Dominik Markvart (ČD) 11,84, Pavla Molíková (Mil.) 13,20, Klára Konfrštová (Čéč) 13,27, 200 m. Vacek 23,42, Markvart a Jan Čoka (Čéč) 24,55, Konfrštová 26,92, 800 m Jakub Budil (ČD) 2:06,77, Tomáš Čoka (14) 2:09,04, Ondřej Drnek (oba Čéč) 2:13,29, Adéla Martínková (Mil.) 2:36,71, Ludmila Kozlová (15, PT) 2:36,86, Veronika Řepová (15, JH) 2:37,47, 3000 m Kristýna Daňová 11:38,17, Michaela Mikešová (17, obě ČD) 11:50,56, 5000 m Ondřej Kohout (Chyš.) 16:37,91, 100 přek. Molíková 16,19, Kateřina Strusková 17,10, Lucie Čermáková (obě Čéč) 17,13, výška Jan Sobotka (Ves.) 181, Adéla Chválová (Čéč) 155, tyč Tomáš Bačák (VS) 380, Patrik Bouška (Ves.) 250, Pavla Buřičová (VS) 280, dálka Vacek 642, Pokorný 632, Sobotka 589, Molíková 526, Lenka Kollarová 404, Čermáková 492, koule dor. Žaneta Pivcová (JH) 13,90 - os. rek., Libor Tupý (Bech.) 13,31, jun. Šimon Jůza (VS) 13,47, muži Marek Marvan 13,45, Marek Bakula (ČD) 13,41, disk Pivcová 32,86, Šlechtová 27,50, dor. Tupý 29,32, jun. Jůza 37,79, muži Bakula 37,27, Marvan 34,49, kladivo jun. Jakub Smetana (VS) 36,02, muži Václav Toman 46,11, ženy Adéla Strusková (Čéč) 31,28, družstva muži Čéčova 180, Bechyně 137, Veselí 98 atd., ženy Čéčova 258, Milevsko 130, Blatná 103 atd.