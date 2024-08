Její příběh by vydal na knížku. Možná na seriál, nebo dokonce na román. Jmenuje se Anežka Paloudová. Je z Českého Krumlova. Při letošní premiérové účasti na olympiádě se propracovala ze semifinále do finále B. V něm obsadila sedmou pozici a celkově skončila patnáctá.

Áňa, jak jí blízcí říkají, u vody tráví hodiny času. Platí to o celé rodině. O rodičích i sourozencích. Tatínek Tomáš se snad přímo v lodi narodil. U Paloudů se jezdí na vodě neustále. V létě to je samozřejmost, ale k tradicím patří i pádlovaní na Vltavě 24. prosince! Krví je Anežka sjezdařka na divoké vodě. Úspěchů sesbírala hodně. České reprezentační družstvo suverénně ovládlo zbytek světa. Paloudová přivážela z šampionátů individuální medaile. Své ambice směřovala spíše ke sjezdu. S týmem děvčat si dojely pro titul mistryň světa.

Je rok 2024. Na vysoké škole Anežka vyzkoušela rychlostní kanoistiku. Udělala dobře. Zase sportem žije od rána do večera. Jejím partnerem je úspěšný český olympionik Josef Dostál. V sobotu, kdy závodila i Anežka, rychlostní kajakář fenomenálně vybojoval zlato.

Fandí, když má čas, přímo na olympijských hrách v Paříži. Anežka postoupila na pětisetmetrové trati do semifinále OH! Palce jí držela celá velká jihočeská vodácká rodina. Ta nejbližší dokonce urazila do města nad Seinou cestu na lodi! Proč? V roce 1924 se vydal na kajaku do Paříže Emerich Rath, cesta činila přibližně 400 km. U té příležitosti mu osobně gratuloval i zakladatel Mezinárodního olympijského výboru baron Pierre de Coubertin. Podpora olympijské myšlenky, kanoistického sportu a tehdejší i soudobé olympiády nadchla předsedu českokrumlovského vodáckého oddílu Tomáše Paloudu. „Nápad vznikl vlastně náhodně. Při bádání o životě Emericha Ratha,” vysvětloval Palouda. „Napadlo mě, že je tomu vlastně přesně sto let od olympiády, na kterou Emerich dojel a šance, zopakovat tento počin už nikdy nebude.”

Předseda českokrumlovského oddílu je mužem činu. Vydal se do Paříže za dcerou. Ne sám, ve vodácké partě z Českého Krumlova. Skupina vodáků z českokrumlovského klubu se vydala na sedmidenní dlouhou cestu, aby připomněla století od činu české sportovní legendy Emericha Ratha, který v roce 1924 jel na kajaku 360 kilometrů dlouhou trasu do Paříže. Kajakáři to dokázali, fandili Anežce Paloudové a jejímu snoubenci Josefu Dostálovi.

Je to příběh, který budí emoce. Vodácká soudržnost, láska, úspěch na olympijských hrách. Anežka Paloudová prožívá krásný sportovní i životní příběh.