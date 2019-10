V olympijském parku del Segre proběhl šampionát ve slalomu a sprintu. V nabitém programu se nejprve uskutečnil závod družstev. Nepřekonatelnost českých děvčat se opět projevila, když se na závodní trati objevila trojice našich sjezdařek. Hlídka ve složení Anežka Paloudová, Barbora Dimovová a Martina Satková si dojela pro titul mistryň světa.

„Vyšel nám titul a to je skvělé. Měly jsme předem danou taktiku, kterou jsme v tréninku několikrát nacvičovaly. V závodě vše klaplo a my jsme si dojely pro zasloužený titul,“ komentovala velký úspěch Anežka Paloudová.

Na medailovou vlnu nasedli i další čeští reprezentanti. Družstvo C1 mužů získalo stříbro, K1 muži si dojeli pro bronz, stejně jako hlídka deblkanoistů.

Anežka nastoupila ještě v jedné hlídce, tentokrát na singlkanoii. Tento závod se však do mistrovství světa nezapočítával. S Marií Němcovou a Martinou Satkovou se na trati potýkaly s drobnými chybami, ale ve výsledku z toho bylo stříbro.

Následující den patřil kvalifikačním jízdám a prvních deset lodí postupovalo do sobotního finále. Anežka odstartovala na kajaku i na singlkanoi. Z první jízdy se nedokázala kvalifikovat a svůj výkon musela vylepšit až v té v následující. Potvrdila svou formu, když na kajaku dokázala zajet druhý nejlepší čas dne a hladce se tak probojovala do finále. Na singlkanoi dokázala podat čistou a rychlou jízdu, která také stačila na postup.

Hlavní boje vypukly až v den samotného finále. Anežka nejprve odstartovala na kajaku. Dokázala zajet čas 60 vteřin 54 setin a zařadila se na průběžné druhé místo. Od první příčky ji dělilo pouhých pět setin. Za českou reprezentantkou startovalo ještě pět závodnic. Anežka se na druhé příčce udržela až do konce a získala tak titul vicemistryně světa. Porazit ji dokázala pouze francouzská závodnice Phenicia Dupras. Třetí skončila Anežky oddílová kolegyně Barbora Dimovová.

„Hned po dojezdu mi proběhlo hlavou, že tohle nebyla medailová jízda. V každé pasáži si dokáži představit lepší průjezd, ale očividně to nešlo zajet rychleji. Pět setin člověka zamrzí, ale je to sport a je potřeba jít dál. Já jsem ohromně spokojená. O druhém místě jsem ani nesnila, takže vše dopadlo nad mé očekávání. Mám radost i za Barču Dimovovou, která vybojovala třetí místo. To, že budeme stát na stupních společně, je naprosto úžasné. Celý český tým opět nasbíral mnoho medailí a já jsem pyšná, že mohu být součástí!“ uvedla Anežka Paloudová

Je tomu tak. Český tým si z šampionátu odváží sedmnáct mistrovských medailí. Dvě putují do Českého Krumlova, zásluhou Anežky Paloudové. Česká republika se opět zařadila ke světové špičce.