„Po bezvětří v prvním závodu totéž postihlo i druhý pokus, který se uskutečnil na Lipenském jezeře v pořadatelství YC Kovářov jako Pohár zakladatele zdejšího klubu MUDr. Miloše Lázničky, jehož rčení, že když nikde nefouká, na Kovářově je větru vždycky dost, tentokráte bohužel nevyšlo," uvedl ve své reportáži z Lipna jachtařský expert Deníku jižní Čechy Petr Vitoň.

V sobotu foukal slabý proměnlivý vítr do síly 3 m(/sec. To umožnilo odjet jednu rozjížďku, když druhou musel rozhodcovský tým Vladimíra Rozsypala pro nedostatek větru zrušit. To bylo v sobotu odpoledne a bohužel do večera jakýkoliv náznak větru nepřišel, a když se to opakovalo i v neděli, musel být závod ukončen jako pohár s nejnižším koeficientem.

To však nijak neubralo na aktivitě pořadatelského sboru, který v čele s předsedou klubu ing. Milošem Lázničkou se již připravuje na největší událost příštího roku. Tou bude uspořádání mistrovství republiky lodní třídy Star a následně i velký mezinárodní podnik mistrovství 17.distriktu s předpokládanou účastí devíti států (!). „Třída Star se k nám vrací po mnoha letech a to nejen naši závodníci. Jsme rádi za to, že představitelé sedmnáctého jachtařského distriktu vyhodnotili naši vodu a klub jako vhodný pro uspořádání tak velkého mezinárodního podniku,“ netajil se kovářovský klubový šéf ing. Láznička svou spokojeností.

Výsledky třídy Finn (17 posádek): 1. Martin Plecitý (JK Toušeň), 2. Jozíf Martin (YC Pardubice), 3. Martin Vacula (JK Staré Splavy).

TRIUMF TOMÁŠE VASTLA

Černá v Pošumaví byla v pořadatelství klubu Lískovec dějištěm závodů jachtařské třídy RS Aero a RS 700. „Bylo štěstí, že jsme zahájili již v pátek, protože foukalo od pěti do osmi metrů za vteřinu a v nárazech dosahoval vítr síly až dvanácti metrů. Snad proto se na vodě neobjevil žádný z amatérských windsurferů. Naši borci, ale statečně zabojovali ve čtyřech rozjížďkách, v nichž byl nejrychlejší na sedmistovkách Tomáš Vastl z JK Černá v Pošumaví a po dalších sobotních rozjížďkách získal pohárové prvenství. Pochvalu zaslouží především Klára Houšková, která skončila celkově třetí a nechala za sebou řadu silných chlapů,“ uvedl ředitel závodu Jiří Kuthan z pořádajícího klubu.

Ve třídě RS Aero se však bojovalo o mistrovský titul. Po silně foukavém pátku vedl nejmladší závodník této třídy David Šulc, ale ve větrně slabší sobotě náskok neudržel a pro mistrovský titul si dojel Dan Guryča. Pořadatele potěšila návštěva mnohonásobného mistra republiky va třídě RS 700 Milana Hájka, který se v současné době již naplno věnuje trénování mladých nadějí ve windsurfingu.

Výsledky – Pohár ČR RS 700: 1. Tomáš Vastl (JK Černá v Poš.), 2. Štantejský (ALT RS), 3. Houšková (YC CERE Praha). RS Aero: 1. Guryča (YC CERE Praha), 2. Šulc, 3. Hrubeš (oba YC Neratovice).

PIRÁTI NA SVĚTĚ

O tomto víkendu se na rybníku Svět v Třeboni uskuteční závod o Pohár Čech lodní třídy Pirát, který uspořádá Jiskra Třeboň. Zahájení je v sobotu v 10 hodin, dokončení v neděli odpoledne.