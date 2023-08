/FOTOGALERIE/ V rakouském Golf resortu Haugschlag pokračovala ve středu Santal Jihočeská golf senior tour. Golfisté tentokrát museli překonat četné nástrahy po vydatných deštích.

Na hřišti v Hauschlagu se hrálo za velmi těžkých podmínek. | Foto: Pavel Pěkný

Jedenáctý turnaj Santal Jihočeské golf senior tour provázely rozmary počasí. Rakouské hřiště v Golf resortu Haugschlag bylo po předchozích deštích hodně podmáčená a déšt se nevyhnul ani samotnému turnaji. Ale pod heslem, že neexistuje špatné počasí jen špatně oblečený golfista, absolvovalo turnaj přes sedm desítek golfistů od 50 let.

Celá série je již ve své druhé polovině, a tak se počítá každý stableford, i když za nepřízně počasí se tentokrát žádné výjimečné výsledky neurodily. Turnaj byl rozdělen na tři mužské věkové kategorie a jednu ženskou. V celkovém hodnocení je soutěž rozdělena na čtyři mužské a dvě ženské kategorie na stablefordové body. Sleduje se i brutto skóre (bogey a lepší výsledek) a soutěž družstev, která kopíruje příslušnost hráčů k jednotlivých klubům.

Výsledky z Haugschlagu:

Muži do 60 let: 1. V. Klíma (Č. Krumlov) 33 bodů, 2. Jiří Ryhtář (ČGK) 32, 3. M. Zanáška (Pyšely) 31, 4. M. Trešl (Č. Krumov) 30, 5. P. Klimeš (Kestřany) 29.

Muži 61 - 68 let: 1. T. Lux 31, 2. F. Holan, 3. I. Machovec (všichni Kestřany) 30, 4. J. Škopek (Mnich) 28, 5. J. Dobrovolný (Telč) 28.

Muži od 69 let: 1. P. Krček 35, 2. P. Pěkný (oba Hluboká) 32, 3. M. Žižák (Mnich) 31, 4. T. Burian (Č. Krumlov) 29, 5. P. Josek (ČGK) 28.

Ženy: 1. J. Šárová (Hluboká) 31, 2. A. Zemánková (Č. Krumlov) 30, 3. A. Ostrejšová (Podbořánky) 30, 4. J. Denková (Líšnice) 26, 5. J. Škopková (Hluboká) 26.

Kategorie brutto body: 1. M. Zanáška 27, 2. M. Trešl 20, 3. J. Škopek 19, 4. T. Lux 18, 5. M. Žižák 16.

Průběžné výsledky seriálu:

Muži do 62 let: 1. Z. Hroneš (Kestřany) 325, 2. J. Škopek 308, 3. V. Klíma 308, 4. M. Staněk (Pyšely) 288, 5. M. Nousek (Kestřany) 275.

Muži 63 - 68 let: 1. J. Bašta 336, 2. F. Mikeš (oba Mnich) 306, 3. P. Holý (Kestřany) 298, 4. J. Chlapec (Hluboká) 275, 5. V. Jantač (Č. Krumlov) 270.

Muži 69 - 72 let: 1. T. Burian 323, 2. V. Kabát (Kestřany) 319, 3. W. Jenšík (Jihlava), 4. Z. Zunt (Kestřany) 282, 5. J. Roubín (Č. Krumlov) 274.

Muži od 73 let: 1. M. Žižák 324, 2. L. Řeháček (Mnich) 268, 3. T. Sochor (Bechyně) 266, 4. K. Pražák (Hluboká) 265, 5. J. Zídek (Č. Břemeno) 216.

Ženy do 66 let: 1. J. Škopková 281, 2. L. Nousková (Kestřany) 280, 3. E. Roubínová (Č. Krumlov) 276, 4. D. Šragová 244, 5. J. Mašková (obě Hluboká) 231.

Ženy od 67 let: 1. J. Šárová 292, 2. Z. Šatavová (Kestřany) 259, 3. A. Ostrejšová 249, 4. V. Burianová (Hluboká) 223, 5. V. Andělová (Kestřany) 223.

Brutto body: 1. J. Škopek 222, 2. F. Mikeš 212, 3. V. Kabát 190, 4. V. Český 181, 5. P. Holý 159.

Pořadí družstev po základní části: 1. Prácheňský golfový klub (Kestřany) 1338, 2. Mnich 1302, 3. Hluboká 1290, 4. Český Krumlov 1250, 5. Telč 1149.

Další turnaj se hraje v úterý 15. srpna na Čertově Břemeni.