Hned z prvního útoku zaznamenal hostující Makovec trojku a dal tím ráz úvodnímu dějství. Míšek na druhé straně košem a bonusovým trestným hodem za faul vyrovnal (3:3), ovšem následovala táborská smršť, kterou zastavil až time out domácí lavičky. To však už tabule ukazovala skóre 3:13 (5.).

Šulek zvedl prapor Spartaku (9:15), avšak rozjetí hráči od rybníka Jordánu dál zasypávaly domácí koš úspěšnými trefami. Jejich vedení se po deseti minutách hry vyšplhalo už na devatenáct bodů (12:31)!

Druhé dějství přineslo vyrovnanou bitvu (dílčí skóre 20:20), kdy si táborští stále udržovali bezpečný náskok. V polovině druhé čtvrtiny byl stav 18:43 a na jejím konci 32:51.

Po změně stran se zdálo, že hostům došla energie a domácí začaly pomalu umazávat z nabytého bodového manka. Ve 22. minutě byl stav 32:56, o pět minut později (27.) po trojce Čegana a nájezdu Šulka již 44:60. Táborští brali time out, po kterém znovu odskočili na dvacetibodový rozdíl (44:64, 29.). Nestárnoucí kaplická legenda Roman Adámek však vsítil dvě trojky v řadě a stanovil skóre po třetím hracím období na 50:64.

Závěrečná část přinesla ofenzivní podívanou pro přítomné diváky. Útoky se přelévaly ze strany na stranu a střelci se činili – dohromady v této čtvrtině padlo 53 bodů (30:23). Spartakovci vytaženou obranou začali narušovat táborskou rozehrávku a dařilo se jim chyby hostů přetavit v body. Ve 32. minutě byl stav už je 57:68 a husité brali oddechový čas.

Poté přišly dvě hluché minuty na obou stranách, než se trefil z čáry trestného hodu hostující Heršálek (57:69 – 34.). Na to však odpověděl Čegan dvěma slepenými trefami z perimetru (63:69) a schylovalo se k dramatu. Hosté do konce utkání již nezapsali koš ze hry, pouze z trestných hodů. I to jim však na výhru stačilo. Domácí vsítili ještě 4 trojky, ale i to bylo málo.

Padesát vteřin před koncem snížil Adámek z čáry trestného hodu na 79:80, avšak více se svěřencům trenéra Blažka nepodařilo. Táborští čtyřmi proměněnými šestkami v řadě odskočili a Šulek už jen korigoval – 80:84, 15 vteřin před klaksonem. V závěru ještě hráči od Jordánu navýšili konečný rozdíl na 80:87.

Spartakovci se po propadáků v úvodu duelu dokázali vrátit a téměř dokonat adventní pohádku, ovšem štěstí tentokrát stálo na straně soupeře. Úctyhodných 14 trojek z rukou kaplických nestačilo, hosté se z perimetru prosadili pětkrát.

Spartak Kaplice – BK Tábor 80:87 (12:31, 32:51, 50:64)

Sestava a body: Adámek 18, Čegan 18, Šulek 14, Míšek 13, Hejný L. 8, Novotný 7, Hák 2, Čief, Trinkl.

Trojky: 14:5. Trestné hody: 22/12:38/24.

Další výsledky:

Písek C – Pelhřimov 89:86, BK J. Hradec – Legends ČB 53:55.

Příští kolo (6. a 7. ledna):

Legends ČB – Kaplice, BK J. Hradec – Písek C, Tigers ČB – Pelhřimov.

Jihočeská liga mužů

1. Legends Basketball České Budějovice 5 5 0 378:303 10

2. BK Tábor 6 4 2 443:410 10

3. Spartak Kaplice 5 3 2 387:357 8

4. BK Lions Jindřichův Hradec 5 2 3 321:301 7

5. Tigers Basketball České Budějovice C 5 2 3 291:335 7

6. BK Pelhřimov 5 1 4 359:373 6

7. Sokol Písek Sršni C 5 1 4 330:430 6