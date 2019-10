„Ač mám rozpačité dojmy, musím přijmout fakt, že Jakub, ač favorit závodu na 1000 metrů, svou roli nezvládl a po špatně zvoleném tempu od začátku skončil až, podotýkám, že v uvozovkách, na čtvrtém místě z šestnácti nejlepších běžců z pěti celorepublikových krajů, ale vezměme od začátku!“ říká na úvod Jakubův tatínek František Janda, který ho na závody pravidelně doprovází a byl jeho prvním trenérem, a pokračuje: „Do Kladna jsme odjížděli brzy ráno v 6.30 z Českých Budějovic. Výpravu jihočeských atletických nadějí tvořili právě atleti budějovického Sokola. Cestou se přibírali do společného družstva ještě atleti z Veselí nad lužnicí a též Tábora.“

Do Kladna tým dorazil společně s ostatními krajskými výpravami v 9 hodin ráno. „Začalo společné rozcvičování, na kterém popravdě opravdu moc záleželo, neboť bylo poměrně chladno, 13 °C, a foukal silný protivítr, který, jak se i později ukázalo, brzdil závodníky v jejich časech oproti normálu,“ pokračuje František Janda.

Začátek v 10 hodin obstaraly štafety krajů na 4x60 m, kde Jihočeši skončily na 4. místě a brali první body. „Závodilo se o každé bodovací místo v devatenácti disciplínách a sčítaly se body do celkového umístění krajů.“

Hned po štafetách přišel na řadu běh na 1000 m a Jakub Janda tak nastoupil ke své první disciplíně. „Mluvčím a komentátorem celé akce byl představen jako favorit závodu a automaticky byl postaven na první místo na tartanu,“ popisuje otec atletické naděje z Kaplice. „Závod byl odstartován a do čela závodu šel Jakub, ale v poměrně pomalém tempu, což byla velká chyba! Bylo domluveno, že půjde na tempo jako při osmistovce a zbylých 200 metrů potom na krev! Bohužel šel pomalu, odtáhl skoro celý závod, a posledních 300 m před cílem mu vytvrdly svaly.“ Ve finiši Jakuba Jandu předběhli tři závodníci, kteří celý závod běželi takticky za ním. „Jakub závod sice obrečel, ale získal cenné body. Ale dobré čtvrté místo je, i přes prohru, dobré poznání do budoucnosti o taktice!,“ dodává Janda starší. „Ani ne po dvaceti minutách nastoupil Jakub do další disciplíny, každý závodník totiž startoval ve dvou disciplínách. Kromě štafety Jakub běžel ještě 60 m překážek, a ač vyčerpán z 1000 m, skončil z 32 běžců z pěti krajů na krásném 7. místě a opět získal cenné body pro Jihočeský kraj, který byl průběžně na 3.-4. místě, a to o pouhé dva body od stupně vítězů.“

Poslední disciplínou, kterou Jakub absolvoval, byla závěrečná smíšená štafeta chlapců a dívek na 8 x 200m. „Na prvním úseku, a tudíž celou štafetu rozbíhal Jakub a opravdu mohutným finišem svůj úsek ovládl a předával na prvním místě! Štafeta nakonec doběhla z 12 nominovaných štafet na krásném 4. místě, a jak se ukázalo i potřebné body do závěrečného součtu též ziskala!“

Sečteno a podtrženo, atleti Jihočeského kraje i s přispěním Kapličáka Jakuba Jandy, který bodoval ve všech třech disciplínách, které absolvoval, nakonec skončily na krásném 3. místě! „Chci vyzvednout opravdu profesionalitu závodu a překrásný atletický stadion v Kladně, mladí jihočeští atleti budou mít nač vzpomínat i s krásnou medailí za třetí místo,“ uzavírá František Janda.