O týden dříve běžel 800 m v kategorii žáci (r. 2005-6) a navzdory nachlazení skončil na 2. místě, stal se tak halovým vicemistrem kraje pro rok 2020 v žákovské kategorii. Trenér Bahenský mu pak nabídl možnost běžet v Praze v kategorii dorostenců (r. 2003), i když je Jakub Janda o tři roky mladší.

Po startovním výstřelu šel Jakub na druhé místo za vedoucího závodu a favorita Daniela Gribbina z SK Čtyři Dvory. Do druhého kola šel na 4. místě, stejně jako do 3. okruhu, nicméně do závěrečného čtvrtého kola v sobě Jakub zmobilizoval zbývající sily a v poslední rovince do cíle předběhl závodníka na třetím místě a skončil na krásném bronzovém místě.

Jakub si zároveň zaběhl nový osobní halový rekord 2:17,20.