České Budějovice – Druhý den v mistrovství Čech žactva v atletice v Kolíně vybojovali Jihočeši dvě čtvrtá místa.

Atletické žactvo má vrchol sezony. | Foto: Deník/repro ČAS

Na 60 m to byl Dominik Markvart z Veselí nad Lužnicí s časem 7,30, ve výšce Tomáš Jelínek (J. Hradec) se 181. Z dalších výsledků: kladivo 13. Jakub Smetana (VS) 36,75, oštěp kvalifikace Ondřej Nový (124, Čéčova) 45,16 – letos nejlepší v kraji, postoupil do finále, Jan Stejskal (ČD) 40,51, 1500 přek. 9. Andrea Nikodémová (Písek) 5:46,08 – nejl. v kraji, 14. Barbora Kostková (Sok) 5:59,29 – druhá, dálka 11. Jitka Maršálková (Sok) 501, 3000 m 9. Benedikt Pánek (Sok) 10:02,08 – nejl. v kraji, 15. David Pikl (ČD) 10:22,26 – druhý, výška kvalifikace Petra Chalupová (Sok) 154, 60 m semifinále 9. L. G. Manuelová 8,07, 14. Julie Kovářová (obě VS) 9,20, 800 m 8. L. G. Manuelová 2:27,81, koule kvalif. Žaneta Pivcová (JH) 11,23 - postoupila do finále, Maršálková 9,89, disk Vojtěch Rodr (VS) 36,59 – druhý v kraji, postoupil, 100 přek. semifinále 11. Rodr 11,34, dálka kvalifikace Petr Svoboda (VS) 625, postoupil, Lukáš Vacek (ČD) 531, oštěp 12. Michaela Plešáková 33,57, 150 m 16. Kovářová 19,79, 17. Lucie Bahenská (Sok) 19,90, 18. Markvart 18,25.