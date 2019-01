Tábor – Únava po náročné přípravě, ale také silný vítr byly největšími soupeři atletů, kteří se představili na stadionu Míru při Velké ceně Tábora.

Týkalo se to hlavně reprezentantů, pro které již za devět dnů začne mistrovství světa v Londýně.



Na vítr si postěžoval například překážkář Petr Svoboda. 110 metrů zaběhl za 13.61. „Mrzí mě, že jsem nezaběhl lepší čas, ale špatně se mi bojovalo s větrem a navíc jsem po zranění achilovky,“ říkal po své disciplíně český reprezentant.



Problémy s achilovkou jej ale podle jeho slov až tolik nelimitovaly. „Já se naopak paradoxně cítím skvěle. Závody v Táboře mi vždycky pomohou, protože se tu výborně závodí,“ pochvaloval si Svoboda.



Únava ovlivnila výkony Radka Jušky v dálce i desetibojaře Adama Sebastiana Helceleta. Ten si v Táboře vyzkoušel kouli a oštěp. „Myslím, že jsem neházel špatně. Věřím ale, že s blížícím se mistrovstvím světa bude má forma ještě stoupat,“ doufá Helcelet.



Před odletem na mistrovství světa si ještě odskočí na mítink do Nového Města nad Metují, kde si zazávodí ve skoku dalekém a v běhu na 110 metrů přes překážky. Dálkař Radek Juška osmimetrovou hranici v Táboře nepřekonal, ani on však nebyl s výkonem 7.90 nespokojený.



Sám ale ví, že v optimální formě zatím zdaleka není. „S trenérem budeme formu nyní dolaďovat a uvidíme, na co to bude v Londýně stačit. Je jasné, že na mistrovství světa to bude těžké, protože soupeři skáčou opravdu daleko,“ ví Juška.



Na světový šampionát se chystá také Denisa Rosolová, ta si ale v Táboře náladu před odletem příliš nespravila. V závodě na 200 metrů zůstala ležet na dráze s bolestivou grimasou a divákům v tu chvíli zatrnulo.



Podle posledních zpráv postihla Rosolovou křeč, jak ale doufá, její potíže by neměly mít vážnější charakter a do startu mistrovství světa by měla být v pořádku.



Dvoustovku tak vyhrála Martina Hofmanová, která o pouhé dvě setiny porazila svoji oddílovou kolegyni z USK Praha Barboru Procházkovou. „Já jsem to neviděla, ale Bára v cíli říkala, že se skoro zastavila, když viděla Denisu na zemi. Běžely jsme ale naplno až do konce,“ popisovala závod vítězná Hofmanová.



Ostře sledované byly zejména výkony Barbory Špotákové v oštěpu. Rozhodčí jí naměřili výkon 62.62. „Musela jsem se vyhecovat, protože jsem byla unavená a přiznám se, že se mi sem moc nechtělo. Do Tábora ale jezdím ráda a navíc jsem to slíbila. Těší mě, že jsem nakonec ze sebe vypotila i docela slušný výkon,“ okomentovala své vystoupení Špotáková, která bude v Londýně jednou z českých adeptů na medaili.