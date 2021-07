Ve stejný den bude od 14 hodin Cena města Pacova v hodu diskem a memoriály. Týden nato, 17. a 18. července, tam uspořádají Cenu Pacova ve vícebojích všech kategorií (14 a 9 hodin). Krajský přebor ve vícebojích bude 24. a 25. července v Nové Včelnici (13 a 10 h).

V Tallinnu se rozjelo mistrovství Evropy do 23 let. V sobotu od 9.45 by měla nastoupit do kvalifikace dálkařek Adéla Záhorová (VS Tábor, trenér Jiří Couf). Pokud uspěje, čeká ji v neděli v 16.20 finále. Její vizitka na webu ČAS připomíná jak její fyzické parametry (177 cm, 70 kg), tak její sportovní cestu od začátků v S. Milevsko s prvním koučem Pavlem Fleischmannem. Tomáš Němejc (Sokol ČB, trenér Tomáš Najbrt) poběží v pátek rozběh na 200 m a při případném postupu v sobotu ve 12.45 semifinále, ve 20.45 finále. Uvažuje se s ním i do české štafety na 4x100 m (na programu v neděli). Web ČAS k němu mj. připomíná i první trenérku Petru Kuželkovou, výšku 185 cm a váhu 78 kg.

Reprezentuje také koulař David Tupý (196 cm - 134 kg), který vyrostl v Bechyni pod trenérem Rudolfem Blažkem. V kvalifikaci ve čtvrtek dopoledne po dvou nepříliš vydařených pokusech vrhl 18,11 metru a vybojoval poslední postupovou pozici pro večerní finále, které začne od 19.35.

Členem výpravy je také Němejcův trenér Tomáš Najbrt.

Na mistrovství Evropy do 20 let 15.-18. července v Tallinnu se kvalifikoval také Tomáš Kratochvíl ze Sokola ČB.

A ještě dodatečně z domácí půdy, výsledky 5. ročníku Jindřichohradeckého půlmaratonu, podle webu pořadatelů s tratí certifikovanou ČAS (popis na webu jindrichohradeckypulmaraton.cz)" Jiří Fencl (TCV JH) 1:20:34, Filip Michálek (PK JH) 1:20:59, Petr Vaněček (OCR) 1:23:54 (177 startujících!), ženy Adéla Holakovská (Pha) 1:38:32, Jana Tučková (TriSK ČB) 1:42:40, Kateřina Zemanová (TCV JH) 1:44:19, nad 40 let Robert Šustr (Laufaři JH) 1:27:09, nad 50 let Albert Hinterstoisser (SC Anger) 1:33:01, Lada Mácová (JH) 2:10:55, nad 60 let Jaroslav Pudil (Sport Bečvář ST) 1:39:58.

Krajský přebor vytrvalců v Písku: 5000 m Veronika Šindelářová (JčKM) 19:03,55 - letos druhá v kraji, Radka Kamencová (Blatná) 21:27,05 - třetí, 10 km Petr Hošna (Písek) 32:42,46 - nejlepší v kraji, Jan Mügl (JčKM) 36:25,13 - třetí, mimo Pavel Šedík (Kyjov) 32:32,31.