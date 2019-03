České Budějovice – V mistrovství ČR žactva v hale v Ostravě opravili Jihočeši první den několik nejlepších letošních jihočeských výkonů.

Vojtěch Rodr (VS Tábor) to na 60 překážek dokázal v rozběhu časem 8,74 a ve finále, kde byl sedmý, tento svůj osobní rekord vyrovnal. Osobní rekordy zapisovali i Daniel Markvart z Veselí nad Lužnicí na 60 m výkonem 7,52, půlkařka Barbora Hejnová (Sokol), dvanáctá za 2:25,68 (zlepšení letos o 2,4 sekundy) Pavel Poslušný (N. Včelnice), pátý ve vrhu koulí jako nejlepší 14letý se 13,61 (zlepšení o 57 cm). Rekord si vyrovnala Julie Kovářová z VS, dvacátá na 60 m výkonem 8,17. Nejblíže k medaili měl táborský Petr Svoboda, čtvrtý v dálce se 592 (dále 590). Ve stejné disciplíně stačilo Filipu Svobodovi (JH) osobní maximum 579 k desátému místu.