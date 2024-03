/FOTOGALERIE/ Náročný rok 2023 zvládli členové PAMK Klatovy se ctí a nyní už se pilně připravují na nové ročníky Historic Vltava Rallye a Rallye Šumava Klatovy. Ty budou mít osvědčený formát a uskuteční se o víkendu 19. – 21. 4. 2024.

57. Rallye Šumava Klatovy - RZ11: Mokrosuky - Velhartice. | Foto: Jindřich Schovanec

Kulatých 60 let letos uplyne od prvního ročníku nejstarší stále existující české soutěže, Rallye Šumava Klatovy. Přesné výročí tohoto jubilea ale připadá až na listopad, takže obě velké motorsportovní akce, které v regionu proběhnou, se stihnou ještě před tímto termínem. A přestože i přípravy říjnové Central European Rally (která bude opět součástí mistrovství světa) už běží naplno, přednost na jaře samozřejmě dostávají 58. Rallye Šumava Klatovy a její věrná průvodkyně, 32. Historic Vltava Rallye.

Na ně už se jistě těší závodníci i fanoušci, pojedou se v osvědčeném formátu minulých let, kdy se nejprve na tratě vydají posádky historických vozů. Jim bude vyhrazena páteční odpolední etapa podniku. Vltava je opět součástí domácího i evropského šampionátu, a tak lze očekávat velmi pestré a bohaté závodní pole, do cíle se její posádky doberou v sobotních odpoledních hodinách. To už od rána budou zápolit také vozy soudobé, na které kromě sobotních rychlostních zkoušek čekají i ty nedělní, na úspěšné závodníky pak samozřejmě také oslavy na cílové rampě, tradičně umístěné na klatovském náměstí Míru. A jaké novinky letošní ročník náročného sportovního klání přinese?

„Asi nejviditelnějším rozdílem bude absence RZ Klatovský okruh, s jejíž dlouholetou podobou jsme se důstojně rozloučili při podzimním mistrovství světa. V dubnu už se bude v klíčových částech tratě naplno budovat obchvat města, její zařazení do letošního ročníku tak nebylo reálné,“ vysvětluje předseda organizačního výboru Jan Petrů a dodává: „Přesto věříme, že si diváci přijdou na své a i atraktivitě bude učiněno zadost – hned dvě jiné rychlostní zkoušky budou mít polookruhovou podobu a bude to na místech, kde se v minulém roce nezávodilo. Každoročně se snažíme trať měnit a také letošek nebude výjimkou, někde se vracíme do osvědčených lokalit, některé úseky budou dokonce zbrusu nové. Přesnou podobu tratě si zatím necháme pro sebe, ale myslím, že by měla opět zaujmout jak jezdce, tak také diváky. Co ale už prozradit můžeme, je opětovná poloha servisní zóny v Janovicích nad Úhlavou, kde budou mít i letos fanoušci možnost se také občerstvit a případně si pořídit tématické suvenýry k soutěži. Ostatně též prodej zvýhodněných permanentních vstupenek pro celý průběh našich dubnových soutěží už jsme zahájili v eshopu na stránkách Pošumavského auto moto klubu v AČR, tedy www.pamk.cz , kde postupně budou přibývat i další informace o obou soutěžích.“

Autor: Karel Špaček