V Budapešti se uskutečnilo mezinárodní mistrovství Maďarska dospělých, jehož se ve čtyřhře mužů zúčastnili hráči SKB Český Krumlov Jaromír Janáček a Tomáš Švejda.

Jihočeská dvojice měla jako třetí nasazená v prvním kole volný los a ve druhém je čekal opravdu těžký soupeř. Dánové Mathias Christiansen a David Daugaard patří k velice zkušeným hráčům, vždyť Christiansen je bývalý čtvrtý hráč světa a také vicemistr Evropy z roku 2018 ve smíšené čtyřhře.

„S pozdějšími semifinalisty turnaje odehráli velice dobrý zápas. V prvním setu se jim dařilo držet se soupeři tempo a v některých momentech je přehrávali,“ zmínil předseda krumlovského SKB Radek Votava.

Zejména v závěru prvního setu však Janáček se Švejdou nakupili hodně chyb a bylo to 17:21. Ve druhém setu Dánové přidali více na přesnosti a rychlosti, a to vedlo k jejich náskoku už 6:14.

Nakonec Krumlováci dokázali ještě pár body upravit celkový výsledek 12:21 ve druhém setu a bylo z toho 9. místo.

Mistrovství ČR U17

Na republikový šampionát hráčů do 17 let se do Ostravy se sjeli nejlepší mladší junioři Česka, mezi nimiž byla i českokrumlovská výprava ve složení Linda Šmikmátorová, Viktorie Hulcová, Adam Ječmínek, Adam Maraťán a křemežská Klára Pavlišová.

„Na medaile se nepodařilo dosáhnout a výsledkem bylo několik výher v prvních kolech,“ uvedl Radek Votava.

Podle umístění se nejdále dostala dvojice Šmikmátorová, Hulcová na pátém místě.

Dvouhra junioři: 9. Adam Marťán (SKB ČK). Dvouhra dívek: 17. Klára Pavlišová (Křemže). Čtyřhra chlapců: 17. Adam Ječmínek, Adam Marťán. Čtyřhra dívek: 5. Linda Šmikmátorová – Viktorie Hulcová (obě SKB ČK). Smíšená čtyřhra: 9. Adam Ječmínek – Linda Šmikmátorová, 17. Adam Marťán – Viktorie Hulcová.

Oblastní přebor U13

Na oblastním přeboru jednotlivců jednotlivců do 13 let v Českém Krumlově se na domácí palubovce dařilo zejména Evě Fišerové, která vybojovala jihočeský titul ve dvouhře dívek a k tomu přidala ještě další dvě stříbrné medaile. Ve finále dvouhry přehrála Bouberlovou z Vodňan 21:16, 21:8.

Překvapením přeboru byl však teprve desetiletý Matyáš Puffr z českého Krumlova, který se po dobrém výkonu probojoval až do finále, kde podlehl favoritovi soutěže Jakubu Bouberlemu. Předtím porazil budějovického Klímu v těžkém zápase 16:21, 26:24, 21:14, Pavliše z Křemže 21:9, 21:5 i Zubra z Českých Budějovic 21:12, 21:11.

Dvouhra chlapci: 2. Matyáš Puffr, 3. Dennis Pražák, 5. David Šváb, Lukáš Círek (všichni SKB ČK), Marek Pavliš (Křemže), 9. Michal Marťán (SKB Č), 13. Václav Fošum, Jan Sixl (oba Křemže).

Dvouhra dívky: 1. Eva Fišerová (SKB ČK), 3. Kristýna Kozáková (SKB ČK), 5. Bára Krištofová, Vanessa Pražáková (obě SKB ČK), 9. Tereza Pavlyková, Denisa Půlpánová, Klára Mikešová, Kateřina Sýkorová, 13. Loura Hamplová (všechny SKB ČK).

Čtyřhra chlapci: 2. Puffr – Círek, 3. Pražák – Marťán, Šváb – Sixl, Reitinger – Kubák (So ČB), Fošum – Pavliš.

Čtyřhra dívky: 2. Fišerová – Kozáková, 3. Pavlyková – Půlpánová, Hamplová – Krištofová, 5. Sýkorová – Mikešová, Pražáková – Benešová (Vodňany).

Smíšená čtyřhra: 2. Pražák – Fišerová, 3. Marťán – Kozáková, 5. Šváb – Pavlyková, Zubr (So ČB) – Krištofová, 9. Reitinger – Pecková (Vodňany), Kubák (So ČB) – Hamplová, Pavliš – Mikešová, Puffr – Pražáková, Círek – Půlpánová, Buchálek (So ČB) – Sýkorová.