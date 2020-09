Na celostátním turnaji badmintonistů do 15 let GP A v Pardubicích startoval českokrumlovský Patrik Fuciman a vedl si výborně. Ve dvouhře zaskočil všechny své soupeře a turnaj ovládl, když zužitkoval tvrdou kondiční a mentální přípravu během vynuceného volna.

Patrik Fuciman (uprostřed) vyhrál celostátní turnaj v Pardubicích. | Foto: archiv SKB

První den odehrál Fuciman všechny zápasy až do postupu v semifinále. Nejprve porazil Jurču (Lanškroun) po setech 21:11, 21:10 a pak nasazeného Waliszewského (Klimkovice) 27:25 a 21:14. Druhý den šlo však již do tuhého, když ho čekal v zápase o postup do finále Simon (Benátky nad jizerou), který byl turnajovou dvojkou. Po prvním prohraném setu 15:21 se nenechal českokrumlovský hráč deprimovat a svůj nejdůležitější set turnaje rozhodl pro sebe 21:19. Ve třetím nastavené tempo udržel po setu 21:16 a byl ve finále.