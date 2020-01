Badmintonista Puffr vybojoval dvě zlaté medaile

V českobudějovické sokolovně se konal krajský turnaj GP C jednotlivců do 13 let v badmintonu.

Českokrumlovští badmintonisté se zúčastnili turnaje hráčů do 13 let v Českých Budějovicích. | Foto: Archiv SKB Č. Krumlov