Do klání vstupovali v pozici první nasazené dvojice, postupně po velice dobrých výkonech porazili čtyři soupeře a ze Slovinska si přivezli své třetí mezinárodní turnajové vítězství ze světového okruhu. Na cestě za triumfem zdolali páry Anton Monnberg / Jesper Paul (Finsko) 2:0 na sety, Jona Van Nieuwkerke / Maxime Briot (Belgie / Francie) 2:0, Louis Ducrot / Romain Frank (Francie) 2:1 a ve finále i dvojici Kristoffer Knudsen / Mouritz 2:1.

V konkurenci padesáti párů z 21 zemí si Janáček se Švejdou připsali na své konto již třetí mezinárodní vítězství na turnaji světového okruhu (v roce 2018 zvítězili v Bulharsku a Litvě) a na světovém žebříčku se poprvé posunují na 75. místo.

Radek Votava, trenér a předseda SKB Český Krumlov: „Mirek s Tomášem mají koncem roku opravdu nabitý program. Prvním ze tří turnajů bylo právě mezinárodní mistrovství Slovinska, dále je čekají turnaje v Itálii a Tureckua, o víkendu extraliga, v prosinci dvoudenní workshop zaměřený na čtyřhru, velká zdravotní prohlídka a koncem roku i trenérská role na třídenním klubovém soustředění. Do toho mají každý týden 10 až 12 tréninkových jednotek a oba studují. Proto jsem za oba moc rád, že jim turnaj vyšel na jedničku. Cílem bylo odehrát co nejvíce mezinárodních zápasů a v ideálním případě zvítězit. První dva zápasy jim vyšly skvěle, v semifinále to bylo o fous. Finálový zápas přinesl docela dost emocí, zejména ze strany Knudsena, kterého známe z naší extraligy. Vloni v ní sehrál patnáct zápasů a všechny vyhrál. Bylo důležité, že klukům vyšel moc dobře vstup do celého zápasu a vyhráli první set. Ve druhém to bylo opačně, lépe do něj vstoupil soupeř, ale postupně se hra vyrovnala. Třetí set byl opět v plné režii Mirka s Tomášem. Oba se na turnaj poctivě připravovali a herní činnosti z posledních tréninků maximálně zúročili.“