České Budějovice – Doslova úžasný víkend prožili badmintonisté křemežského Sokola.

Na kurtech budějovické sokolovny se hrál oblastní badmintonový přebor dospělých, který slouží hlavně jako vstupenka pro nadcházející Mistrovství ČR, jež se letos odehraje v Plzni začátkem února.



Do krajské metropole se druhou lednovou sobotu sjela širší jihočeská špička, aby hráči vzájemně poměřili síly a vítězové jednotlivých soutěží (přeborníci jihočeské oblasti) mohli startovat na uvedeném MČR.



Ve startovní listině byla polovina ligového áčka dospělých Sokola Křemže, a to jmenovitě Zuzana Matoušková, Lucie Černá, Martina Weberová, Petr Pirtyák a také domácí budějovický, ale jinak v Křemži hostující hráč, Albert Hadáček.



SMÍŠENÁ ČTYŘHRA



Úvodní disciplínou jihočeského přeboru byla smíšená čtyřhra.



Zde los svedl proti sobě dvě křemežské dvojice, které se velmi dobře znají z tréninků, a to Pirtyák / Matoušková vs. Hadáček / Černá. Posledně jmenovaní prokázali lepší sehranost a ve dvou setech postoupili do finále. Na Pirtyáka s Matouškovou připadl konečný bronz.



Ve finále Hadáček s Černou své soupeře, domácí mix Liebl a Matějková, v pohodě přehráli a vybojovali pro Křemži první titul přeborníka kraje.



SOUTĚŽE DVOUHER



V soutěžích prestižních singlů se konala křemežská medailová žeň.



Pirtyák měl na začátku složitý los a velezkušený Radek Liebl byl nad jeho síly. Hadáček však prošel celým herním pavoukem bez ztráty setu a zaslouženě pro sebe urval titul přeborníka oblasti.



Pirtyák si následně trochu spravil chuť, když v zápase o umístění porazil krumlovského Jakuba Sluku a byla to jeho vůbec první výhra nad tímto hráčem v kariéře.



V dámské části singlu kralovala křemežská děvčata na celé čáře! V semifinále porazila Zuzana Matoušková v klubovém zápase Martinu Weberovou ve dvou setech. Weberová tedy získala bronz.



Do finále se prosmýkla i Lucie Černá výhrou nad strakonickou Veronikou Kudláčkovou. Finále bylo čistě křemežskou záležitostí. Matoušková s Černou si nedarovaly nic zadarmo, obě hrály velmi dobře a zaslouženě rozhodoval o vítězce až třetí set. Tam Matoušková o něco zkušenější Černou přetlačila a stala se přebornicí Jihočeského kraje. Další titul pro Křemži!



ZLATÉ DEBLY



Černá s Matouškovou pak nenechaly nikoho na pochybách, kdo mezi ženami na přeborech vládl. V tréninkovém tempu ve finále ženské čtyřhry přehrály Weberovou s Kudláčkovou a i když se svým výkonem příliš spokojené nebyly, tak třetí křemežský titul přeborníka kraje byl na světě.



Pirtyák s Hadáčkem to měli ve čtyřhře o poznání složitější. Soutěžní zápas totiž spolu nikdy nehráli, a tak nevěděli, co od společného vystoupení mohou čekat. Už semifinále ale nabídlo slušnou podívanou. Krumlovští soupeři Sluka a Prokeš nejsou žádnými začátečníky, ale křemežskému páru to ve hře fungovalo velmi dobře. Oba se skvěle doplňovali a hlavně úspěšně bránili útoky soupeřů. Chytrou hrou s minimem chyb soupeře dokázali přehrát ve dvou setech.



Ve finále na Křemežské čekali domácí budějovičtí hráči Matějka a Liebl. První set opanovali Pirtyák s Hadáčkem opět s přehledem. Ve druhé sadě se ale přestalo dařit, křeměžští hráči znervózněli a set získal soupeř. V rozhodující třetí sadě přišel dobrý start, ale vlažný střed znamenal vedení domácích o tři body. Křemežským však patřil závěr, kdy skvělým podáním a slušným příjmem soupeře dotáhli a v koncovce už mu nedali šanci na zvrat. Čtvrtý titul přeborníka kraje, který ten den putoval do Křemže!



HISTORICKÝ ZÁPIS



Když do celkového součtu křemežských úspěchů započteme i singlový titul Alberta Hadáčka, který je sice kmenovým hráčem Sokola České Budějovice, ale již druhým rokem válí v prvoligovém družstvu křemežského áčka, tak máme ve sbírce dalších pět titulů přeborníků Jihočeského kraje pro Křemži!



Na vrchol sezony jednotlivců v kategorii dospělých – Mistrovství ČR do Plzně – pojedou tedy hájit křemežské barvy vedle Petra Berana a Jindřicha Kukače (měli start zajištěný již dříve) ještě Albert Hadáček, Petr Pirtyák, Zuzana Matoušková a Lucie Černá! Takové zastoupení malý oddíl z Podkletí na vrcholné domácí akci ještě nikdy neměl!

Petr Pirtyák, Karel Vosika