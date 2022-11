V prvním ligovém kole čekalo Jihočechy utkání na kurtech brněnského Badminton FSpS MU, v němž silnému domácímu celku plném zahraničních posil podlehli 2:5.

„I přes prohru, která se zdá krutá, se hrál velice kvalitní badminton a výsledek mohl být klidně 1:6 nebo 4:3. Jsem rád, že se hrálo v X-Areně Brno Slatina, v níž jsou výborné podmínky a hraje se tam podle mě dobře všem. Našemu družstvu chci poděkovat za velice důstojné výkony a jsem moc rád, že svou extraligovou premiéru zvládla i Soňa Hořínková,“ uvedl trenér a zároveň předseda SKB Český Krumlov Radek Votava.

V druhém utkání přivítali krumlovští badmintonisté doma Meteor Praha, kterému po velice slušném výkonu nakonec podlehli rovněž 2:5, ale nutno dodat, že bylo velice vyrovnané a k vidění bylo mnoho pětisetových soubojů, v nichž nakonec prokázali pevnější nervy a více štěstí Pražané.

„Na domácí zápasy se vždy velice těšíme a je to pro nás jeden ze smyslů extraligového dění a nebudu zastírat, i takový trochu badmintonový svátek. Soupeř přijel našlápnutý z úvodního vítězného utkání 4:3 nad favorizovaným Stavos Brno Slatina. I přes to bylo naším cílem Meteor co nejvíce potrápit a věřili jsme, že můžeme vyhrát. Samotný průběh bezezbytku potvrdil, že se nemusíme bát hrát, a že každý zápas má smysl,“ podotkl Radek Votava.

Badminton FSpS MU Brno - SKB Český Krumlov 5:2

Rusev Ivan - Maňásek Pavel 11:5, 11:3, 11:3

Bruun Jepe - Fuciman Patrik 11:4, 11:8, 11:5

Vargová Katarín - Černá Lucie 8:11, 12:10, 7:11, 11:9, 3:11

Bochat Milosz/Král Ondřej - Janáček Jaromír/Švejda Tomáš 11:5, 10:12, 11:9, 11:6

Milič Luka/Ehm Adam - Maňásek Pavel/Fuciman Patrik 11:5, 11:8, 11:6

Chadimová Adéla/Fliglová Nela - Černá Lucie/Hořínková Soňa 6:11, 4:11, 6:11

Král Ondřej/Vargová Katarína - Janáček Jaromír/Hořínková Soňa 11:9, 15:14, 12:10

SKB Český Krumlov - BK Meteor Praha 2:5

Maňásek Pavel - Rogalski Michal 4:11, 8:11, 7:11

Janáček Jaromír - Hubáček Matěj 12:10, 11:4, 6:11, 6:11, 8:11

Černá Lucie - Krulová Lucie 13:15, 7:11, 11:6, 9:11

Janáček Jaromír/Švejda Tomáš - Hubáček Matěj/Szydlowski Przemyslaw 6:11, 15:13, 12:14, 11:8, 15:14

Maňásek Pavel/Fuciman Patrik - Rogalski Michal/Drančák Pavel 7:11, 7:11, 0:11

Černá Lucie/Hořínková Soňa - Maixnerová Petra/Swierczynska Magdalena 8:11, 11:6, 9:11, 11:9, 11:7

Švejda Tomáš/Hořínková Soňa - Szydlowski Przemyslaw/Swierczynska Magdalena 5:11, 12:10, 13:11, 7:11, 6:11

Extraliga družstev

1. Badminton FSpS MU Brno 4 body (zápasy 9/5, sety 32/18)

2. BK 1973 Benátky nad Jizerou 4 body (zápasy 9/5, sety 30/20)

3. BK Meteor Praha 4 body (zápasy 9/5, sety 33/26)

4. SK Stavos Brno Slatina 3 body (zápasy 8/6, sety 32/23)

5. B.O. Chance Ostrava Sportclub 3 body (zápasy 9/5, sety 27/29)

6. BA Plzeň 2 body

7. SKB Český Krumlov 0 bodů (zápasy 4/10)

8. Sokol Klimkovice 0 bodů (zápasy 3/11)